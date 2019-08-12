2019-08-12T06:20:24+03:00
В мире

Четыре страны призвали стороны конфликта в Ливии к перемирию

С таким совместным заявлением выступили США, Великобритания, Франция, Италия и ОАЭ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Боевые действия в Ливии продолжаются с апреляБоевые действия в Ливии продолжаются с апреляФото: REUTERS
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В воскресенье, 11 августа, пять стран – Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Италия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны конфликта в Ливии к перемирию.

Текст документа обнародовал госдепартамент США. В нем говорится, что все стороны должны «незамедлительно приступить к работе над соглашением о прекращении огня», а также под эгидой спецпредставителя генсека ООН выработать «устойчивое политическое решение» по урегулированию кризиса.

Кроме того, в заявлении выражается «решительное» осуждение недавнего теракта в Бенгази, жертвами которого стали три сотрудника миссии ООН. И содержится призыв «без промедления» найти и наказать тех, кто организовал эту атаку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия в Ливии не прекращаются с апреля, за это время погибли и получили ранения тысячи местных жителей.

Столкновения между силами ПНС и войсками фельдмаршала Хафтара в Триполи .

ИСТОЧНИК KP.RU

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