У военных появится своя сотовая связь

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-12T07:46:33+03:00

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У российских военных появится своя сотовая связь. Специально для этого Минобороны формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Первые подобные подразделения уже созданы и приступили к работе на Дальнем Востоке.

Благодаря техническому оснащению они смогут создать локальную сотовую сеть за несколько минут. Это позволит подключиться к федеральному оператору сотовой связи в радиусе 30-40 километров от передвижной вышки.

Подразделение оснащено десятью «КамАЗами» с передающими и принимающими сигнал электронными устройствами. Техника находится в герметизированных кузовах, на которых смонтированы мощные выдвижные антенны.

Эксперты уверены, что это поможет повысить уровень секретности российских военных. Локальна сотовая связь поможет сформировать закрытые для противника зоны обмена информацией, а также наладить устойчивую связь в районах стихийных бедствий, сообщает газета «Известия».

Ранее Минобороны приступило к созданию военного интернета. Закрытая система обмена цифровыми данными получила название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС).

ИСТОЧНИК KP.RU