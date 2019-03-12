2019-03-12T12:39:59+03:00
Политика

Минобороны приступило к созданию военного интернета

Закрытая система обмена цифровыми данными получила название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС)
Елена АКИМОВА
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Минобороны планирует запустить свой интернет уже через два годаМинобороны планирует запустить свой интернет уже через два годаФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Совсем скоро военные всей страны будут пользоваться своим суверенным интернетом. Минобороны уже приступило к созданию цифровой сети, которая получила название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). По плану, первый этап работ завершится к концу 2019-го, в целом объект будет готов через два года.

Известно, что у МТСС будет свой собственный поисковик, а сеть не будет зависеть от мирового интернета. Для независимого функционирования волоконно-оптический кабель протянут через Арктику и Дальний Восток от Североморска до Владивостока.

МТСС не будет иметь точек обмена трафиком, которые смогут связать ее со Всемирной паутиной. Все сведения будут храниться на серверах военных. Интернет можно будет использовать для работы и передавать на высокой скорости практически любой объем информации.

Эксперты в области цифровой безопасности уверены, что со временем военная сеть сможет стать сегментом суверенного российского интернета, пишет газета «Известия».

Не так давно в Госдуме обсуждали законопроект об автономии российского интернета. уже прозвали «О суверенном интернете», а на его воплощение планируют израсходовать 1,8 миллиарда рублей за 3 года.

В чем смысл? С помощью «суверенизации» интернета Россия, как предлагаются, сможет защититься от кибератак с Запада. США могут в любую минуту опустить рубильник и отключить Россию от глобальных поисковиков, соцсетей и сайтов. Из-за этого может рухнуть вся наша банковская система. Также американцы могут читать всю переписку россиян.

10 марта, прошел согласованный митинг «против изоляции интернета». Городские власти выделили организаторам проспект Сахарова- ради этого на широкой магистрали даже перекрыли движение автомобилей. Ратовать за свободу пришли 6,5 тысяч человек, почти в два раза меньше, чем планировали собрать организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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