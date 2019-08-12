2019-08-12T09:56:54+03:00
Происшествия

Двое военных сорвались с вертолета на авиашоу в Колумбии

Офицеры удерживали флаг страны в воздухе, когда трос оборвался [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасти упавших с огромной высоты военнослужащих не удалосьСпасти упавших с огромной высоты военнослужащих не удалосьФото: скриншот с видео
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Страшной трагедией завершилось авиашоу, посвященное закрытию цветочной ярмарки в колумбийском городе Медельин департамента Антьокия. Во время исполнения воздушного элемента погибли двое военнослужащих.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 августа. В рамках празднования в небо поднялись два вертолета, с каждого из которых был спущен трос с флагами Колумбии и Антьокии. Полотна удерживали военнослужащие - по два человека на каждую машину.

Когда один из вертолетов уже готовился к посадке, удерживавший офицеров трос внезапно оборвался. Военные рухнули вниз с огромной высоты вместе с флагом и погибли на месте. Их личности уже установлены - это старший технический унтер-офицер Хесус Москера и четвертый технический унтер-офицер Себастьян Гамбоа Рикорте,

В настоящий момент аэродром закрыт. Ведется расследование причин трагедии, передает газета El Tiempo. Тем временем, пользователи соцсетей уже начали выражать возмущение тем фактом, что Вооруженные силы использовали военных для столь опасного и бессмысленного развлечения.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее еще одна трагедия произошла на авиашоу в Польше. Спортивно-тренировочный самолет Як-52 упал в реку Висла во время выполнения фигуры "штопор". Пилот погиб.

На авиашоу в Колумбии погибли двое военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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