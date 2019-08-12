Медведев предложил провести II Каспийский экономический форум в России

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-12T12:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил готовности нашей страны принять у себя следующий Каспийский экономический форум. Такая фраза прозвучала во время выступления политика на первом подобном мероприятии в Туркменбаши.

Медведев поблагодарил Туркмению за гостеприимство и предложил провести следующий КЭФ в Астрахани.

"[Хочу] пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий, второй, Каспийский экономический форум", - цитирует ТАСС российского премьера.

Напомним, что идея организации КЭФ прозвучала на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау в августе 2018 года. С инициативой выступил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который предложил сделать форум платформой для экономического диалога.

Сайт kp.ru писал, что перед началом мероприятия в этот понедельник, 12 августа, Медведев показал туркменскому лидеру российский автомобиль Aurus Senat. Главе государства так понравилась машина, что он задумался о покупке всех моделей линейки.

Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум.

ИСТОЧНИК KP.RU