2019-08-12T12:40:56+03:00
Политика

Медведев предложил провести II Каспийский экономический форум в России

Принимать гостей будет город Астрахань
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер РФ Дмитрий МедведевПремьер РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил готовности нашей страны принять у себя следующий Каспийский экономический форум. Такая фраза прозвучала во время выступления политика на первом подобном мероприятии в Туркменбаши.

Медведев поблагодарил Туркмению за гостеприимство и предложил провести следующий КЭФ в Астрахани.

"[Хочу] пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий, второй, Каспийский экономический форум", - цитирует ТАСС российского премьера.

Напомним, что идея организации КЭФ прозвучала на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау в августе 2018 года. С инициативой выступил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который предложил сделать форум платформой для экономического диалога.

Сайт kp.ru писал, что перед началом мероприятия в этот понедельник, 12 августа, Медведев показал туркменскому лидеру российский автомобиль Aurus Senat. Главе государства так понравилась машина, что он задумался о покупке всех моделей линейки.

Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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