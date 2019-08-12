Поставки второй батареи С-400 в Турцию состоятся в августе-сентябре

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-12T13:57:04+03:00

В Турции обозначили примерные сроки поставки второй батареи С-400 Фото: Влад КОМЯКОВ

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Поставки второй батареи российской зенитно-ракетной системы С-400 в Турцию состоятся в конце лета - начале осени. Такое заявление сделал министр обороны республики Хулуси Акар.

"Срок поставок второй батареи С-400 - август-сентябрь. Идет работа по определению места будущей дислокации комплекса", - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что потребность Турции в противоракетных комплексах только возросла на фоне прекращения действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

К слову, США накануне обратились к Анкаре с новым предложением по вопросу приобретения комплексов Patriot, передает газета Hurriyet. Речь идет об американской системе ПРО, о покупке которой турецкие власти безуспешно пытались договориться с Вашингтоном на протяжении нескольких лет, и в результате переключились на российские ЗРК.

Сайт kp.ru писал, что поставка первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед завершилась 25 июля 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719866" frameborder="0"></iframe> Доставка С-400 в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU