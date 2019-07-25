2019-07-25T17:40:38+03:00
Политика

Россия завершила первый этап поставок систем С-400 в Турцию

В рамках транспортировки всех компонентов было осуществлено 30 авиарейсов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый этап поставок С-400 в Турцию завершёнПервый этап поставок С-400 в Турцию завершёнФото: REUTERS
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Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Оборудование передано командованию Воздушно-десантных войск в Анкаре.

"Поставки первой партии компонентов системы противоракетной обороны С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре были завершены 25 июля 2019 года", — передает Haberturk со ссылкой на заявление ведомства.

Для транспортировки всего оборудования понадобилось осуществить 30 авиарейсов. Вторая партия в скором времени также будет доставлена в Анкару.

Сайт kp.ru писал, что реализация первого этапа исполнения контрактных обязательств по С-400 стартовала 12 июля. Именно тогда Турция получила первую партию российских противоракетных систем, от покупки которых Соединенные Штаты ее настойчиво отговаривали.

Доставка С-400 в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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