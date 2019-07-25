Россия завершила первый этап поставок систем С-400 в Турцию
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Оборудование передано командованию Воздушно-десантных войск в Анкаре.
"Поставки первой партии компонентов системы противоракетной обороны С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре были завершены 25 июля 2019 года", — передает Haberturk со ссылкой на заявление ведомства.
Для транспортировки всего оборудования понадобилось осуществить 30 авиарейсов. Вторая партия в скором времени также будет доставлена в Анкару.
Сайт kp.ru писал, что реализация первого этапа исполнения контрактных обязательств по С-400 стартовала 12 июля. Именно тогда Турция получила первую партию российских противоракетных систем, от покупки которых Соединенные Штаты ее настойчиво отговаривали.
Доставка С-400 в Турцию.
ИСТОЧНИК KP.RU