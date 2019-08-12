Зеленский уволит глав СБУ в трех украинских областях из-за добычи янтаря

СЕГОДНЯ 20:39 2019-08-12T20:56:21+03:00

Также глава страны обратился к руководителю областной полиции с просьбой написать заявление об увольнении

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Украинский лидер Владимир Зеленский дал поручение главе Нацполиции Сергею Князеву уволить руководителей райотделов полиции в Житомирской области. А также главу областного управления Службы безопасности Украины в области из-за незаконной добычи янтаря.

- Если мы говорим о Житомирской, это Олевский и Овручский районы. Руководителей райотделов полиции я Вас (Князева - ред.) очень прошу уволить, - подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился и к руководителю областной полиции Вячеславу Печененко с просьбой написать заявление об увольнении.

- Я не верю вам. За четыре года, вы говорите, что прекратили (незаконную добычу янтаря - ред.), а у меня есть экономические выводы… Вы не можете сделать ничего с янтарными пиратами, - заявил Зеленский.

Более того, украинский лидер намерен сменить председателя СБУ Житомирской области, пишет агентство УНН.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский получил "жесткий урок" от РФ, Германии и Франции. Президента Украины в статье называют "неопытным популистом", который не понимает роли дипломатии на международной арене.

ИСТОЧНИК KP.RU