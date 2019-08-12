Американское посольство в Киеве прокомментировало визит Путина в Крым
СМИ сообщают, что посольство США в Киеве прокомментировало визит главы России Владимира Путина в Крым.
Дипмиссия Штатов назвала визит российского лидера на полуостров "неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".
- Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России, - прокомментировали в посольстве.
Напомним, на прошедших выходных российский лидер Владимир Путин посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Крыму. нка мероприятие президент РФ приехал на мотоцикле "Урал". Компанию ему составили глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российски лидер Владимир Путин в Крыму посмотрел спектакль «Грифон» на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический». После представления президент России пообщался с исполнителями главных ролей и похвалил их работу.
ИСТОЧНИК KP.RU