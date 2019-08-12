2019-08-12T22:29:13+03:00
В мире

Американское посольство в Киеве прокомментировало визит Путина в Крым

Дипмиссия назвала поездку главы РФ на полуостров "неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американское посольство в Киеве прокомментировало визит Путина в КрымАмериканское посольство в Киеве прокомментировало визит Путина в КрымФото: REUTERS
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СМИ сообщают, что посольство США в Киеве прокомментировало визит главы России Владимира Путина в Крым.

Дипмиссия Штатов назвала визит российского лидера на полуостров "неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

- Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России, - прокомментировали в посольстве.

Напомним, на прошедших выходных российский лидер Владимир Путин посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Крыму. нка мероприятие президент РФ приехал на мотоцикле "Урал". Компанию ему составили глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российски лидер Владимир Путин в Крыму посмотрел спектакль «Грифон» на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический». После представления президент России пообщался с исполнителями главных ролей и похвалил их работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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