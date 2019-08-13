Власти Венесуэлы лишили иммунитета четверых депутатов
Глава Конституционной ассамблеи заявил, что распускать парламент пока никто не собирается
Глава Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо КабельоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо опроверг вчерашнее заявление лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо о том, что власти страны якобы намерены распустить Национальную ассамблею (однопалатный парламент) и назначить внеочередные парламентские выборы, передает агентство EFE.
ИСТОЧНИК KP.RU
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