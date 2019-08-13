2019-08-13T06:22:06+03:00
Политика

Власти Венесуэлы лишили иммунитета четверых депутатов

Глава Конституционной ассамблеи заявил, что распускать парламент пока никто не собирается
Поделиться:
Глава Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо КабельоГлава Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо КабельоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо опроверг вчерашнее заявление лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо о том, что власти страны якобы намерены распустить Национальную ассамблею (однопалатный парламент) и назначить внеочередные парламентские выборы, передает агентство EFE.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Попытка госпереворота в Венесуэле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму рассказали, что перекрыв Северо-Крымский канал, Украина вредит только сама себе
Ким Чен Ын присвоил воинские звания 103 ученым КНДР
Sun: Ученые обнаружили в Гренландии 512-летнюю акулу
ДТП в Якутии: пять человек погибли, четверо пострадали
Помпео призвал союзников США усилить давление на Иран
Аэропорт Гонконга возобновил прерванную из-за протестов работу
Глава МИД Ирана заявил, что США вынуждают страны Персидского залива вооружаться
Крымчане считают заявления Киева и США о визите Путина в Крым «пустым сотрясанием воздуха»
«Это нехорошо!»: Трамп прокомментировал взрыв реактивного двигателя под Архангельском
Болтон: США «с воодушевлением поддержали бы» решение Британии о Brexit без сделки
У главы МИД Германии опять сломался самолет
Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест
В Минюсте разработали проект приказа о паллиативной помощи в СИЗО и тюрьмах
Власти США ужесточат правила получения грин-карт
В Минпросвещении отказались вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
Американское посольство в Киеве прокомментировало визит Путина в Крым
Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций
Зеленский уволит глав СБУ в трех украинских областях из-за добычи янтаря
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за сильного удара молнии