2019-08-07T00:09:03+03:00
Политика

Болтон заявил, что весь мир хочет смены власти в Венесуэле

По словам советника президента США, мировое сообщество выступает за ускорение этого процесса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Джон Болтон на Международной конференции по ситуации в ВенесуэлеДжон Болтон на Международной конференции по ситуации в ВенесуэлеФото: REUTERS
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что за смену власти в Венесуэле выступает все мировое сообщество. Причем, по его словам, мир хочет, чтобы это произошло как можно скорее: законно избранный президент страны Николас Мадуро должен уйти, передав бразды правления оппозиционной Национальной ассамблее.

«Мы показываем здесь сегодня, что мировое сообщество сохраняет твердость в своей приверженности усилению давления и ускорению мирного перехода власти единственному законному государственному институту Венесуэлы –Национальной ассамблее», - заявил он, выступая в Лиме на Международной конференции по ситуации в Боливарианской республике.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Болтон говорил, что Штаты могут ввести санкции против иностранцев, которые поддерживают венесуэльское правительство.

«Мы видим, что Мадуро использует старую тактику – делает вид, что заинтересован в диалоге, когда мы все знаем, что он просто тянет время. Мы не попадемся на эти старые уловки. Настало время действий», - продолжил советник Трампа.

Болтон также напомнил, что накануне глава Белого дома подписал указ о блокировке всех активов и собственности правительства Венесуэлы, которое находится в юрисдикции США, пояснив, зачем это было сделано: «чтобы лишить Мадуро доступа к мировой финансовой системе и еще больше изолировать его». А еще, по словам Болтона, это «сигнал третьим сторонам», чтобы не вели дела с действующим президентом Венесуэлы и «рисковали не своими интересами» в Штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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