2019-08-12T06:57:15+03:00
В мире

Гуаидо объявил, что Мадуро собирается распустить парламент

По словам лидера венесуэльской оппозиции, власти страны готовы начать «массовое преследование депутатов»
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуаидоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуаидоФото: REUTERS
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Спикер оппозиционной Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал на своей странице Twitter видеообращение, в котором объявил, что президент страны Николас Мадуро готовится распустить парламент и назначить дату внеочередных выборов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода», итогом которой должен стать захват власти.

По стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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