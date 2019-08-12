Гуаидо объявил, что Мадуро собирается распустить парламент
Спикер оппозиционной Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал на своей странице Twitter видеообращение, в котором объявил, что президент страны Николас Мадуро готовится распустить парламент и назначить дату внеочередных выборов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода», итогом которой должен стать захват власти.
По стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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