2019-08-13T07:29:06+03:00
Экономика

СМИ сообщили о новом виде мошенничества от имени представителей банка

Алгоритм кражи денежных средств основан на передачи данных смартфона владельца лицевого счета
Елена ГИЛЬМАНОВА
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СМИ сообщили о новом виде мошенничества от имени представителей банкаСМИ сообщили о новом виде мошенничества от имени представителей банкаФото: Евгения ГУСЕВА
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества под видом представителей банковских организаций для списания средств со счёта клиентов.

Как сообщает «Российская газета», алгоритм кражи денежных средств основан на передачи данных смартфона владельца лицевого счета. Мошенники звонят клиенту банка и говорят о зафиксированной незаконной попытке перевода денег клиента в другом регионе, после чего заявляют о вынужденной блокировки попытки списания.

Злоумышленники предлагают сверить устройства для доступа к личному кабинету и используют программу teamviewer для подключения к смартфону клиента, для чего запрашивают id пользователя, который и дает доступ к конфиденциальной информации.

Ранее сайт kp.ru, о новом виде мошенничества через банкоматы, основанном на незаконченной операции перевода клиента банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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