Турпоток из России в Грузию снизился минимум на 70%

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-13T08:01:54+03:00

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Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%, что связано с прекращением авиасообщения между двумя странами, а также отменой продажи комплексных туров. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Почти все, кто летели туда самолетами, прекратили посещать эту страну. Кроме того, не продаются комплексные туры. Было четко и ясно сказано, что всё в руках принимающей стороны», - сказал он «Известиям», отметив, что «в такой ситуации, которая там сейчас наблюдается, риски для россиян, безусловно, повышенные».

Барзыкин сообщил, что конкретные показатели появятся только к концу текущего года, но уже сейчас турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70%.

Ранее премьер-министр Грзии Мамука Бахтадзе заявил о том, что прекращение авиасообщения между странами нанесло серьезный материальный ущерб по туристическому сектору республики.

Напомним, после обострения отношений между Москвой и Тбилисии. В России решили оборвать авиасообщение с республикой ради безопасности граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU