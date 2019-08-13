2019-08-13T08:28:35+03:00
В мире

Спецназ США проверят из-за сообщений о наркотиках и домогательствах

В Пентагоне поставили вопрос о культуре и этике американских военнослужащих
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спецназ США проверят из-за сообщений о наркотиках и домогательствахСпецназ США проверят из-за сообщений о наркотиках и домогательствахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В связи с сообщениями об употреблении наркотических препаратов и сексуальных домогательствах в подразделениях спецназа ВМС США пройдут проверки на соблюдения «культуры и этики». Об этом сообщил глава командования специальными операциями генерал Ричард Кларк.

«Недавние инциденты поставили под вопрос нашу культуру и этику и угрожают доверию, возложенному на нас», — приводит телеканал CNN заявление генерала.

Кларк не сообщал о каких именно случаях этических и дисциплинарных нарушениях идет речь, но CNN указывает на инциденты в Ираке, когда американские подразделения были отозваны раньше срока из-за обвинений в домогательствах и употреблении алкоголя, а также случаи в штате Вирджиния, где спецназовцы были уличены в употреблении кокаина и других наркотиков.

Ранее в интервью телеканалу CBS News бойцы спецназа ВМС США рассказали, что употребление наркотиков стало нормой для каждого, а многочисленные тесты на запрещенные вещества регулярно выявляют в организмах военных марихуану, кокаин и экстази.

ИСТОЧНИК KP.RU

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