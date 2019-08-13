Минтруд представил десятку самых востребованных профессий в России

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-13T08:53:30+03:00

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По предварительным результатам опроса 27 тысяч организаций из всех регионов России Минтруд определил десятку самых востребованных профессий квалифицированных специалистов и работников среднего звена.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию ВНИИ в перечень вошли 1075 профессий, десятку лидеров представляют: продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и дополнительного образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медицинская сестра, делопроизводитель, бухгалтер, и педагог-дефектолог.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о наиболее популярных профессии в 2018 году у мужчин и женщин. По данным Федеральной службы государственной статистики России большинство представительниц слабого пола предпочли работу в сфере торговли или образования, в то время как среди мужчин больше всего оказалось водителей и операторов подвижного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU