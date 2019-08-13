2019-08-13T08:53:30+03:00
Общество

Минтруд представил десятку самых востребованных профессий в России

Чаще всего россияне работают продавцами, поварами и педагогами
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чаще всего россияне работают продавцами, поварами и педагогамиЧаще всего россияне работают продавцами, поварами и педагогамиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

По предварительным результатам опроса 27 тысяч организаций из всех регионов России Минтруд определил десятку самых востребованных профессий квалифицированных специалистов и работников среднего звена.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию ВНИИ в перечень вошли 1075 профессий, десятку лидеров представляют: продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и дополнительного образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медицинская сестра, делопроизводитель, бухгалтер, и педагог-дефектолог.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о наиболее популярных профессии в 2018 году у мужчин и женщин. По данным Федеральной службы государственной статистики России большинство представительниц слабого пола предпочли работу в сфере торговли или образования, в то время как среди мужчин больше всего оказалось водителей и операторов подвижного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спецназ США проверят из-за сообщений о наркотиках и домогательствах
На границе с Китаем задержали россиянку с 2 кг золота в кроссовках
Турпоток из России в Грузию снизился минимум на 70%
СМИ сообщили о новом виде мошенничества от имени представителей банка
«Ничего удивительного»: В Совфеде прокомментировали реакцию США на визит Путина в Крым
Власти Венесуэлы лишили иммунитета четверых депутатов
В Крыму рассказали, что перекрыв Северо-Крымский канал, Украина вредит только сама себе
Ким Чен Ын присвоил воинские звания 103 ученым КНДР
Sun: Ученые обнаружили в Гренландии 512-летнюю акулу
ДТП в Якутии: пять человек погибли, четверо пострадали
Помпео призвал союзников США усилить давление на Иран
Аэропорт Гонконга возобновил прерванную из-за протестов работу
Глава МИД Ирана заявил, что США вынуждают страны Персидского залива вооружаться
Крымчане считают заявления Киева и США о визите Путина в Крым «пустым сотрясанием воздуха»
Трамп прокомментировал взрыв реактивного двигателя под Архангельском
Болтон: США «с воодушевлением поддержали бы» решение Британии о Brexit без сделки
У главы МИД Германии опять сломался самолет
Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест
В Минюсте разработали проект приказа о паллиативной помощи в СИЗО и тюрьмах
Власти США ужесточат правила получения грин-карт
В Минпросвещении отказались вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
Американское посольство в Киеве прокомментировало визит Путина в Крым
Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций
Зеленский уволит глав СБУ в трех украинских областях из-за добычи янтаря
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за сильного удара молнии