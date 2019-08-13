2019-08-13T13:47:13+03:00
Общество

Эксперт рассказал, как обезопасить себя от нового вида телефонного мошенничества

Руководитель Агентства кибербезопасности указал на то, что подобные способы обмана основаны на доверчивости граждан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперты оценили новый вид мошенничества от имени представителей банкаЭксперты оценили новый вид мошенничества от имени представителей банкаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Новый способ телефонного мошенничества, основанный на передачи данных смартфона владельца банковского лицевого счета, построен на принципе доверия банку. Соответствующие заявление сделал руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

«Всё также построен на всё больше социальной инженерии, на том, что клиенты доверяют звонкам из банка», - прокомментировал он новый вид телефонного обмана в беседе с RT. По его словам, мошенник имеет минимальную информацию о клиенте, поэтому клиент зачастую верит ему.

Лифшиц подчеркнул, что подобные способы обмана основаны на доверчивости граждан. Он обратил внимание граждан на то, что сами банки уже неоднократно говорили о том, что не звонят клиенту и не просят передать какие-либо данные и совершить какие-то действия.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, мошенники звонят клиенту банка и сообщают о якобы зафиксированной незаконной попытке перевода денег клиента. После чего запрашивают id владельца лицевого счета для сверки устройства доступа (смартфона) к личному кабинету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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