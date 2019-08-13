В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-13T14:21:57+03:00

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложенную Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) идею четырехдневной рабочей недели и призвал изучить все плюсы и минусы подобного нововведения.

По словам депутата, сокращение рабочей недели хорошо для тех, кто получает фиксированную зарплату, но для работников со сдельной заработной платой возможностей станет меньше.

В комментариям «Известиям» Нилов также указал и на возможный риск для бизнеса, рентабельность которого может снизиться, если производительность труда сократится. «А мы не можем допустить, чтобы вымирал малый и средний бизнес, страдали предприятия», - отметил он.

В минувший четверг, 8 августа, ФНПР направила в Минтруд России предложения по сокращению пятидневки стране. А в июне на Международной конференции труда в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что «будущее за четырехдневной рабочей неделей».

Как вам идея перейти на 4-х дневную рабочую неделю?.Опрос

ИСТОЧНИК KP.RU