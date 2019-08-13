2019-08-13T14:21:57+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели

Ранее Федерация независимых профсоюзов РФ направила предложения по сокращению пятидневки [опрос КП]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей неделиВ Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей неделиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложенную Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) идею четырехдневной рабочей недели и призвал изучить все плюсы и минусы подобного нововведения.

По словам депутата, сокращение рабочей недели хорошо для тех, кто получает фиксированную зарплату, но для работников со сдельной заработной платой возможностей станет меньше.

В комментариям «Известиям» Нилов также указал и на возможный риск для бизнеса, рентабельность которого может снизиться, если производительность труда сократится. «А мы не можем допустить, чтобы вымирал малый и средний бизнес, страдали предприятия», - отметил он.

В минувший четверг, 8 августа, ФНПР направила в Минтруд России предложения по сокращению пятидневки стране. А в июне на Международной конференции труда в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что «будущее за четырехдневной рабочей неделей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школа кино и телевидения Бондарчука едет в регионы в поисках режиссеров
Кремль: Работа по созданию Конституционного комитета Сирии близка к завершению
Ученые рассказали, какие люди больше склонны к онкологии
Глава ФСБ: Террористы пытаются вербовать иностранных студентов в России
Жители Новой Зеландии смогут получать зарплату в криптовалюте
Больше трети россиян предпочитают грибы ягодам
В Киеве прокомментировали водную блокаду Крыма
Песков рассказал об общении Путина с Зеленским
"Была настоящей пьяницей, курила как паровоз": Британский политик публично оскорбил королеву-мать
Впервые с прошлого века в Австралию пришел снегопад
Британская королевская семья лишилась традиционного летнего развлечения
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от нового вида телефонного мошенничества
Мужчина напал на алтарника в Казанском соборе на Красной площади
В Алеппо началось активное восстановление жилых домов и инфраструктуры
Власти Парижа очистят улицы от загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского
Число жертв тайфуна в Китае выросло до 49