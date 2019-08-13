Лавров встретился с президентом островной республики Тринидад и Тобаго

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-13T17:41:28+03:00

Пола Мей Уикс прибыла в Россию с частным визитом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Тринидады и Тобаго Полой Мей Уикс, которая в настоящий момент находится в нашей стране с частным визитом.

Разговор состоялся во вторник, 13 августа. Стороны обсудили перспективы развития диалога между двумя странами и другие актуальные темы.

"Проведен обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних отношений, вопросам международной повестки дня, взаимодействия по линии региональных интеграционных структур", - сообщается на сайте российского МИД.

Тринидад и Тобаго - это островного государство, расположенное недалеко от Венесуэлы в Карибском море. Страна состоит из двух крупных и нескольких мелких участков суши.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком сжиженного газа в США .

ИСТОЧНИК KP.RU