Лавров встретился с президентом островной республики Тринидад и Тобаго
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Тринидады и Тобаго Полой Мей Уикс, которая в настоящий момент находится в нашей стране с частным визитом.
Разговор состоялся во вторник, 13 августа. Стороны обсудили перспективы развития диалога между двумя странами и другие актуальные темы.
"Проведен обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних отношений, вопросам международной повестки дня, взаимодействия по линии региональных интеграционных структур", - сообщается на сайте российского МИД.
Тринидад и Тобаго - это островного государство, расположенное недалеко от Венесуэлы в Карибском море. Страна состоит из двух крупных и нескольких мелких участков суши.
Сайт kp.ru писал, что в прошлом году Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком сжиженного газа в США .
ИСТОЧНИК KP.RU