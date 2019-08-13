2019-08-13T17:41:28+03:00
Политика

Лавров встретился с президентом островной республики Тринидад и Тобаго

Пола Мей Уикс прибыла в Россию с частным визитом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент Тринидада и Тобаго Пола Мей УиксПрезидент Тринидада и Тобаго Пола Мей УиксФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Тринидады и Тобаго Полой Мей Уикс, которая в настоящий момент находится в нашей стране с частным визитом.

Разговор состоялся во вторник, 13 августа. Стороны обсудили перспективы развития диалога между двумя странами и другие актуальные темы.

"Проведен обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних отношений, вопросам международной повестки дня, взаимодействия по линии региональных интеграционных структур", - сообщается на сайте российского МИД.

Тринидад и Тобаго - это островного государство, расположенное недалеко от Венесуэлы в Карибском море. Страна состоит из двух крупных и нескольких мелких участков суши.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком сжиженного газа в США .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24