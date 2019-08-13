Молодежь Сербии предпочитает сотрудничество с Россией вступлению в ЕС

СЕГОДНЯ 20:34 2019-08-13T20:34:55+03:00

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Сербская молодежь все чаще предпочитает сотрудничество с Россией перспективам вступления страны в Евросоюз. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провела Молодежная организация Сербии.

Большинство респондентов (33%) заявило, что во внешней политике Белграду стоит опираться на Москву. Еще 21% опрошенных указал ЕС, 5% - США, 20% - затруднились ответить, а остальные указали другие варианты. В 2017 году за сотрудничество с Россией высказалось гораздо меньше молодых сербов: 16% в 2017 году и 26% в 2018-м.

При этом число противников евроинтеграции растет. В 2017 году против присоединения Сербии к ЕС высказались 32% респондентов, в 2018 году - 37,8%, в 2019 году - 39,8%. Многие молодые люди (33%) считают, что союз не сможет поднять уровень в жизни в республике, а 23% опрошенных прогнозируют ухудшение социальных условий, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что официальный Белград надеется вступить в ЕС без присоединения к военным альянсам. Также сербы не готовы вводить санкции против России.

ИСТОЧНИК KP.RU