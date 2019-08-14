2019-08-13T23:22:02+03:00
Умные вещи

Яндекс.деньги появятся в WhatsApp

Пользователям приложения будет доступна поддержка через мессенджер
Людмила КУЗЬМИНА
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Пользователи сервиса Яндекс.деньги смогут обратиться в техническую поддержку через мессенджер WhatsApp.Пользователи сервиса Яндекс.деньги смогут обратиться в техническую поддержку через мессенджер WhatsApp.
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Пользователи популярного сервиса Яндекс.деньги получат возможность обратиться в техническую поддержку через WhatsApp. Получить помощь специалиста можно будет даже при медленном интернет-соединении.

В пресс-службе компании отмечают, что WhatsApp является одним из самых востребованных в России мессенджеров по данным Mediascope за апрель 2019 года. В настоящее время у сервиса Яндекс.деньги имеется официальный аккаунт, оформленный на городской номер, который используется для общения техподдержки с пользователями.

«Когда WhatsApp Business предоставил российским компаниям возможность запускать официальные бизнес-аккаунты, мы ею воспользовались, чтобы у пользователей появился еще один надежный и удобный способ связи с Яндекс.Деньгами. Мессенджером можно пользоваться даже при плохом интернете, к тому же некоторые мобильные операторы позволяют общаться в нем бесплатно», — цитирует пресс-служба главу департамента клиентского сервиса Яндекс.Деньги Юлию Авдееву.

Для того, чтобы получить ответ технической поддержки сервиса необходимо обратиться в WhatsApp по номеру +7 495 974-35-86. Кроме того доступны и другие номера - +7 495 974-35-86 — для Москвы, 8 800 250-66-99 — для других городов России, +7 495 974-35-86 — для других стран. Для пользователей также доступна электронная почта supp@money.yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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