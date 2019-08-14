Врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели

СЕГОДНЯ 05:12 2019-08-14T05:12:08+03:00

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По мнению врачей, четырехдневная рабочая неделя отразится на здоровье россиян не положительно. Медики считают, что это приведет к росту числа людей с ожирением, а также больше станет и невротических расстройств.

- В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением, - говорит в интервью «РИА Новостям» врач-терапевт Елена Тихомирова.

По ее мнению, это может сказаться и на психологическом состоянии людей, которые увлечены своей работой. Врач полагает, что дополнительный выходной может привести к увеличению страхов, фобий и неврозов, потому что работник будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха. А вот психотерапевт Лев Пережогин не смог однозначно ответить, как именно это отразится на россиянах. Он предположил, что это будет зависеть в первую очередь о профессиональной деятельности человека, его личных качеств и других факторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU