МВД разрешит водителям предъявлять ОСАГО с помощью телефона

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-14T08:06:03+03:00

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Сотрудники Министерства внутренних дел предложили внести поправки в правила дорожного движения. Они намерены упростить порядок предоставления документов водителей инспекторам. Для этого ведомство считает нужным разрешить автолюбителям представлять ОСАГО или его копию в электронном виде. То есть с экрана телефона или планшета.

"Проект постановления призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.При этом сотрудник полиции может провести проверку факта заключения договора ОСАГО путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время проект постановления правительства РФ проходит общественное обсуждение на специальном портале. Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России вступили новые тарифы ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU