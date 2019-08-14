МВД разрешит водителям предъявлять ОСАГО с помощью телефона
Сотрудники Министерства внутренних дел предложили внести поправки в правила дорожного движения. Они намерены упростить порядок предоставления документов водителей инспекторам. Для этого ведомство считает нужным разрешить автолюбителям представлять ОСАГО или его копию в электронном виде. То есть с экрана телефона или планшета.
"Проект постановления призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.При этом сотрудник полиции может провести проверку факта заключения договора ОСАГО путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время проект постановления правительства РФ проходит общественное обсуждение на специальном портале. Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России вступили новые тарифы ОСАГО.
ИСТОЧНИК KP.RU