2019-08-14T10:20:10+03:00
В мире

США обсуждают с партнерами размещение ракет в Азии

Заместитель госсекретаря США по международной безопасности сообщила, что решение о развертывании ракет примут непосредственно главы государств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Андреа ТомпсонАндреа ТомпсонФото: REUTERS
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Вашингтон ведет переговоры с союзниками по вопросу размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США», - передает агентство Associated Press слова Томпсон. При этом она отметила, что окончательное решение на этот счет будут принимать лидеры государств, на территории которых планируется развертывание ракет.

Заместитель госсекретаря США также выразила надежду, что Китай совместно с США и Россией примет участие в консультациях по новым договоренностям в сфере контроля над вооружениями.

Напомним ранее Япония выдвинула предложение о формировании нового многостороннего аналога Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвал подобный документ бессмысленным, поскольку он не будет иметь какой-либо вес в поддержании и обеспечении регионального мира и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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