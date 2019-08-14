Россия, Азербайджан и Иран соединят свои энергосети

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-14T13:07:47+03:00

"Север-ЮГ" обеспечит страны своевременными поставками электроэнергии, а это позволит развиваться, не откладывая проекты на потом Фото: REUTERS

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Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке проекта соединения своих энергосистем.

Договор подразумевает совместную разработку технико-экономического обоснования проекта создания энергоканала «Север - Юг» между системами РФ, Азербайджана и Ирана, сообщает РИА Новости.

Участниками соглашения стали «Системный оператор» и «Россети». Со стороны Азербайджана и Ирана в нем участвуют «Азерэнержи» и иранская управляющая компания «Tavanir».

Обмен электроэнергией между Россией, Азербайджаном и Ираном постоянно растет. При этом развивается связь энергосетей не только трех стран, но и Грузии с Турцией. Соглашение рассматривается как компонент проекта международного транспортного коридора «Север-Юг».

«В настоящее время Азербайджан увеличил выработку электроэнергии, поэтому для него энергокоридор – это возможность нарастить экспорт энергетических ресурсов, отличных от нефтепродуктов. Иран и Россия на региональном уровне нуждаются в дополнительной энергии, так что синхронизация сетей и передача избытка энергии из Азербайджана в соседние страны даст положительный эффект и в торговом, и в хозяйственном плане. "Север-ЮГ" обеспечит наши страны своевременными поставками электроэнергии, а это позволит развиваться, не откладывая проекты на потом», - рассказал экономист Ровшан Ибрагимов.

ИСТОЧНИК KP.RU