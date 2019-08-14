Посол США сообщил об отсутствии планов по развертыванию ракет в Европе

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-14T13:25:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Если ракеты средней и меньшей дальности потребуются Соединённым Штатам, то они будут размещены не в Европе, а на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе. Соответствующие заявление сделал посол США в России Джон Хантсман.

«Даже если системы этого класса оружия и потребуются, скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе», — сказал дипломат в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что на встречах с руководством России тема развертывание новых ракет в Европе не обсуждалась.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что Вашингтон обсуждает с союзниками вопрос размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но отметила, что решение на этот счет будут принимать главы государств, на территории которых планируется развертывание ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU