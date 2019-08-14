2019-08-14T13:25:26+03:00
Политика

Посол США сообщил об отсутствии планов по развертыванию ракет в Европе

Джон Хантсман заявил, что в случае необходимости Вашингтон разместит ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-тихоокеанском регионе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посол США сообщил об отсутствии плана по развертыванию ракет в ЕвропеПосол США сообщил об отсутствии плана по развертыванию ракет в ЕвропеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если ракеты средней и меньшей дальности потребуются Соединённым Штатам, то они будут размещены не в Европе, а на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе. Соответствующие заявление сделал посол США в России Джон Хантсман.

«Даже если системы этого класса оружия и потребуются, скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе», — сказал дипломат в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что на встречах с руководством России тема развертывание новых ракет в Европе не обсуждалась.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что Вашингтон обсуждает с союзниками вопрос размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но отметила, что решение на этот счет будут принимать главы государств, на территории которых планируется развертывание ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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