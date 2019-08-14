2019-08-14T14:03:12+03:00
Общество

В Кремле идею четырехдневной рабочей недели пока не обсуждали

Дмитрий Песков сообщил, что администрация знает о предложениях по сокращению пятидневки в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В администрации Кремля предложенная Федерацией независимых профсоюзов России идея четырехдневной рабочей недели пока никак не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», - сказал представитель Кремля.

Напомним, ФНПР направила в Министерство труда России предложения по сокращению пятидневки в стране. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал подробно изучить все плюсы и минусы введения четырехдневной рабочей недели. Так, он указал на то, что подобное нововведение хорошо для тех, кто получает фиксированную зарплату, но существует риски для работников со сдельной заработной платой и рентабельности бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД КНР призвал Вашингтон «не совать нос в дела Гонконга»
В день памяти Виктора Цоя в прокат вернется "Игла"
Песков ушел от ответа на вопрос, почему Путин приехал на байк-шоу без шлема
Мертвые согреют живых: шведский крематорий будет отапливать школу
Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа
Треть российской молодежи не считают себя верующими
Посольство РФ в Сирии проверяет информацию о лидере движения «Альтернатива»
Наводнение в Индии унесло жизни 225 человек
На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров
Посол США сообщил об отсутствии планов по развертыванию ракет в Европе
Названы продукты, способные защитить курильщиков от рака
Россия, Азербайджан и Иран соединят свои энергосети
Посол США: отношения Москвы и Вашингтона многие назовут «ухабистыми», но появляются «новые пути»
Музыкант Дельфин восстановил здоровье и продолжает записывать альбом