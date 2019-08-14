В Кремле идею четырехдневной рабочей недели пока не обсуждали
В администрации Кремля предложенная Федерацией независимых профсоюзов России идея четырехдневной рабочей недели пока никак не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», - сказал представитель Кремля.
Напомним, ФНПР направила в Министерство труда России предложения по сокращению пятидневки в стране. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал подробно изучить все плюсы и минусы введения четырехдневной рабочей недели. Так, он указал на то, что подобное нововведение хорошо для тех, кто получает фиксированную зарплату, но существует риски для работников со сдельной заработной платой и рентабельности бизнеса.
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ИСТОЧНИК KP.RU