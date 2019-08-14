Мертвые согреют живых: шведский крематорий будет отапливать школу

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-14T14:05:24+03:00

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Шведская школа будет обогреваться за счет тепла фильтров крематория.

Во время кремации выделяется множество вредных газов. Перед попаданием в атмосферу они должны пройти фильтрацию. Проводить ее можно только с охлажденным газом, поэтому предварительно он пропускается через большие радиаторы, чтобы отдать лишнее тепло. Именно эту часть технического процесса направят на подогрев воды для отопления, вместо излучения тепла «в никуда», сообщает телеканал SVT Nyheter.

По словам Йунаса Хегберга, пастора местной церкви, на территории которой расположен крематорий, такой способ отопления не противоречит этическим принципам. «Люди задают вопросы, но после наших объяснений они все понимают, понимают что таким образом мы движемся вперед», - рассказал священнослужитель.

Шведская Ассоциации кладбищ и крематориев (SKKF) отмечает, что уже около 50 крематориев страны используют производимое тепло для обогрева различных зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU