Депутаты новой Рады устроили перепалку из-за русского языка
На подготовительном заседании депутаты нового созыва Верховной рады Украины устроили перепалку из-за выступления сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.
После того как Рабинович обратился к парламенту на русском, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко упрекнула его в том, что он нарушает законы незалежной.
Председатель группы, глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков попросил политика не нарушать регламент и говорить на государственном языке, пригрозив в противном случае выключать микрофон.
В свою очередь, Рабинович заявил, что не нарушал никаких законов, но если говорить на украинском - принципиальный вопрос, то он просит предоставить ему переводчика.
Напомним, ранее Рабинович заявил, что украинская «Оппозиционная платформа» буде «торпедировать издевательский закон "о языке"».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»