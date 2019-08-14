Депутаты новой Рады устроили перепалку из-за русского языка

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-14T14:44:40+03:00

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На подготовительном заседании депутаты нового созыва Верховной рады Украины устроили перепалку из-за выступления сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.

После того как Рабинович обратился к парламенту на русском, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко упрекнула его в том, что он нарушает законы незалежной.

Председатель группы, глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков попросил политика не нарушать регламент и говорить на государственном языке, пригрозив в противном случае выключать микрофон.

В свою очередь, Рабинович заявил, что не нарушал никаких законов, но если говорить на украинском - принципиальный вопрос, то он просит предоставить ему переводчика.

Напомним, ранее Рабинович заявил, что украинская «Оппозиционная платформа» буде «торпедировать издевательский закон "о языке"».

ИСТОЧНИК KP.RU