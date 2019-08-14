Студия «Квартал-95» показала первую пародию на Зеленского
Студия «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский, впервые показала пародию на нового главу незалежной.
Один из номеров студии был посвящен отношениям Зеленского и главы его офиса Андрея Богданова, который везде ходит за спиной лидера государства и шепчет ему на ухо. Комики также пошутили и над тем, как новый президент отчитывает чиновников на местах.
На концерте «Квартал 95» также показал пародии экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра незалежной Юлию Тимошенко и на мэра Киева Виталия Кличко.
Зеленский и Богдан. Квартал 95. Одесса.
Напомним, 9 августа, студия нашла комика, который будет пародировать Владимира Зеленского. Им стал экс-участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий. До этого юморист появлялся как приглашенный комик этого шоу.
Новый Зеленский в Квартал 95. Одесса .
ИСТОЧНИК KP.RU