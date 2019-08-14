Студия «Квартал-95» показала первую пародию на Зеленского

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-14T16:07:41+03:00

Комики пошутили по поводу отношений нового президента Украины и главы его офиса [видео]

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Студия «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский, впервые показала пародию на нового главу незалежной.

Один из номеров студии был посвящен отношениям Зеленского и главы его офиса Андрея Богданова, который везде ходит за спиной лидера государства и шепчет ему на ухо. Комики также пошутили и над тем, как новый президент отчитывает чиновников на местах.

На концерте «Квартал 95» также показал пародии экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра незалежной Юлию Тимошенко и на мэра Киева Виталия Кличко.

Зеленский и Богдан. Квартал 95. Одесса.

Напомним, 9 августа, студия нашла комика, который будет пародировать Владимира Зеленского. Им стал экс-участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий. До этого юморист появлялся как приглашенный комик этого шоу.

Новый Зеленский в Квартал 95. Одесса .

ИСТОЧНИК KP.RU