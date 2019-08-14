В НАТО назвали "небезопасным" маневр Су-27, сопровождавшего самолет Шойгу

СЕГОДНЯ 20:22 2019-08-14T20:22:29+03:00

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В НАТО назвали небезопасным маневр российского Су-27, который отогнал истребитель альянса от самолета с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на борту.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел во вторник, 13 августа, когда глава ведомства возвращался из Калининграда в Москву. В НАТО заявили, что подняли истребители в воздух для идентификации воздушного объекта. Дело в том, что лишь Ту-214 идентифицировал себя и представил план полета, а сопровождавшие его Су-27 отключили транспондеры и не отвечали авиадиспетчерам.

Для оценки ситуации с базы в литовской Шауляе были подняты два F-18. После выполнения поставленной задачи они повернули влево в сторону от российского самолета, но незадолго до маневра один из Су-27 также полетел в эту сторону. В пресс-службе НАТО заявили, что истребитель почти пересек курс полета F-18 "небезопасным образом".

"Благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота одного из F-18 потенциально опасной для обоих самолетов ситуации удалось избежать", - цитирует CNN представителя североатлантического альянса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725744" frameborder="0"></iframe> Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU