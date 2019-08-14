В квартире пропавших в Мюнхене россиянок нашли следы крови

СЕГОДНЯ 22:34 2019-08-14T22:34:02+03:00

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Следователи нашли следы крови в мюнхенской квартире 46-летней россиянки Марии и ее 16-летней дочери Татьяны, которые бесследно исчезли более месяца назад.

Сайт kp.ru писал, что 13 июля женщины должны были отправиться по магазинам, но ни в торговом центре, ни дома их больше не видели. О пропаже россиянок сообщили сразу два человека - бывший и нынешний муж Марии. Последний проходит по делу как подозреваемый.

Полиция Германии считает, что мужчина сначала убил свою жену, а потом и ее дочь. Преступление, предположительно, было совершено в квартире, а уже потом тела перевезли в другое место.

Найти их до сих пор не удалось, однако улик становится все больше. Так, следы крови жертв были обнаружены не только в квартире, но и на коврике, который валялся в лесу на востоке Мюнхена.

В правоохранительных органах считают, что преступление могло быть совершено из корыстных побуждений. Дело в том, что Марии принадлежит квартира в самом центре Москвы. Если тело россиянки не найдут, но право владения всем имуществом перейдет к ее супругу, передает Bild.

ИСТОЧНИК KP.RU