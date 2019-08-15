Во время жесткой посадки самолета А-320 в Жуковском пострадали десять человек

СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-15T07:48:35+03:00

Во время жесткой посадки самолета А-320 в Жуковском пострадали шесть человек Фото: Предоставлено очевидцем

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В поле подмосковного аэропорта «Жуковский» около 6:20 утра совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту самолета находились 226 человек, шестеро из которых - дети.

В экстренных службах сообщили, что чрезвычайное происшествие обошлось без смертей. Всех пассажиров экстренно эвакуировали из самолета А-320. Очевидцы рассказывают, что минимум десять человек получили ушибы, среди них трое дети. Точнее об их состоянии не говорится.

Известно, что причиной жесткой посадки воздушного судна стало возгорание в двигателе после столкновения с многочисленными птицами во время взлета. На место незамедлительно выехали специалисты экстренных служб. К этому моменту было задымление правого двигателя. Сотрудники МЧС сообщили, что возгорание в двигателе на данный момент ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU