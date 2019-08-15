2019-08-15T08:47:46+03:00
Происшествия

Эксперт Литвинов: двигатель самолета должен выплевывать птиц, но среди них попадаются очень крупные

В авиасообществе обсуждают основную версию аварийной посадки самолёта в Жуковском [видео]
Павел КЛОКОВ
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Основная версия аварии в Подмосковье - попадание в двигатель инородного предмета.Основная версия аварии в Подмосковье - попадание в двигатель инородного предмета.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Главная новость 15 августа - посадка лайнера А321 в подмосковном Жуковском, который вылетел в Симферополь с 234 пассажирами на борту (плюс 7 членов экипажа).

Через несколько минут полёта один двигатель загорелся и отказал. Пилоты приняли решение вернуться и срочно сесть. К счастью, все остались живы. А те, кому понадобилась помощь, от госпитализации отказались.

Основная версия аварии - попадание в двигатель инородного предмета.

- В небе это, конечно, птицы, - сообщил «КП» пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов. - Они часто попадают в двигатель. И мне попадали. По идее любой воробей или голубь должен перевариться внутри и выскочить. Двигатель так устроен. Но попадаются разные птицы. Есть воробей, а есть орёл здоровый. Или целая стая.

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Жесткая посадка самолета в Жуковском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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