Свердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси
Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский», садился без шасси, но пассажиры получили только получили легкие травмы конечностей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отметивший мастерство и выдержку экипажа воздушного судна.
«ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал свердловский губернатор на своей страничке в Instagram.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, около 6:20 самолет А-320 рейса Симферополь - Москва совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». В МЧС России сообщили, что по предварительной информации пострадали 10 человек, в том числе трое детей, но у пострадавших в основном ушибы и ссадины. В Росавиации сообщили, что после экстренной посадки было эвакуировано четыре пострадавших.
"Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.
ИСТОЧНИК KP.RU