2019-08-15T08:38:54+03:00
Происшествия

Свердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси

Евгений Куйвашев прокомментировал экстренную посадку воздушного судна в подмосковном аэропорту «Жуковский» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Свердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шассиСвердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шассиФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский», садился без шасси, но пассажиры получили только получили легкие травмы конечностей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отметивший мастерство и выдержку экипажа воздушного судна.

«ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал свердловский губернатор на своей страничке в Instagram.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, около 6:20 самолет А-320 рейса Симферополь - Москва совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». В МЧС России сообщили, что по предварительной информации пострадали 10 человек, в том числе трое детей, но у пострадавших в основном ушибы и ссадины. В Росавиации сообщили, что после экстренной посадки было эвакуировано четыре пострадавших.

"Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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