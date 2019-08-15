2019-08-15T09:47:14+03:00
Происшествия

Эксперт по защите прав пассажиров: Даже если люди не пострадали, они могут рассчитывать на компенсации морального ущерба

Юрист уверен, летевшие на рейсе А321 имеют право на крупные выплаты
Радио «Комсомольская правда»Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Юрист уверен, летевшие на рейсе А321 имеют право на крупные выплатыЮрист уверен, летевшие на рейсе А321 имеют право на крупные выплатыФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Утром 15 августа около 6:20 самолет А-321 рейса Симферополь - Москва совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». Благодаря грамотных действиям пилотов жертв не оказалось. 223 пассажира живы, 23 человек получили травмы и доставлены в больницы. Среди них пять детей.

Управляющий партнер организации по защите прав авиапассажиров, юрист Андрей Лухин уверен, что все летевшие рейсом А321 могут рассчитывать на компенсации морального вреда.

- Так как между пассажирами и авиакомпанией был заключен договор о перевозке и оказании услуг и по факту авиакомпания его нарушала, пассажиры могут требовать компенсации от авиаперевозчика, в том числе, компенсации морального вреда. Если же пассажиры получили вред здоровью, то они могут обратиться в страховую компанию, с которой сотрудничает авиакомпания "Уральские авиалинии" и им будет выплачена некая сумма, - говорит эксперт.

Лухин уверен, даже если же пассажир к счастью! - не пострадал и не получил никаких травм, он может подать претензию авиакомпании о компенсации морального ущерба. Есть практика когда пассажир выигрывал 700 тысяч рублей, предоставив доказательства, что его психическому здоровью был нанесен ущерб.

Видео посадки А321 прямо на кукурузное роле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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