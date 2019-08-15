2019-08-15T10:22:40+03:00
Происшествия

«Папа, у нас на крыле огонь»: пассажиры самолета А-321 не верят в версию про попавшую в двигатель птицу

Один из пассажиров рейса Жуковский-Симферополь заявил, что воздушное судно было неисправно с самого начала полёта [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Папа, у нас на крыле огонь»: пассажиры экстренно приземлившегося самолета не верят в версию про попавшую в турбину птицу«Папа, у нас на крыле огонь»: пассажиры экстренно приземлившегося самолета не верят в версию про попавшую в турбину птицуФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Некоторые пассажиры рейса Москва-Симферополь не верят в официальную версию причины экстренной посадки самолета в московском аэропорту Жуковский, согласно которой в двигатель попала птица, по их словам, воздушное судно было неисправно с самого начала полёта.

По словам некоторых пассажиров, аварийно севший лайнер был неисправен с самого начала полёта.Источник: Life_shot

«Абсолютно точно, что это была не птица — это однозначно не исправность самолет. Это сто процентов», - передает Life слова одного из пассажира рейса, который поясняет, что сразу после взлета в самолете появились какой-то треск и шум. «У меня сын сидел у иллюминатора и сказал: «Пап, у нас из крыла огонь», но там не из крыла шел огонь, а из двигателя», - добавил он.

Напомним, около 6:20 самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». Представителя «Уральских авиалиний» сообщил, что причиной происшествия стало попадание птицы в двигатель лайнера.

Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"

ИСТОЧНИК KP.RU

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