Минтранс опубликовал новые нормы по установке дорожных камер

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-15T13:57:32+03:00

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Минтранс составил новый набор рекомедаций по установке контролирующих дорожных камер. Камеры будут устанавливать на участках с действительно высокой аварийностью, а не исходя из количества нарушений на участке. Если аварийность на участе камеры резко снижается, то она будет переноситься на новое место, либо заменяться муляжом. Так же обслуживающие компании обяжут публиковать полную карту расположений камер, но не упоминая ее работоспособность.

В России установлено более 12 тыс. стационарных камер и более 4 тыс. передвижных. За шесть месяцев с их помощью наложено штрафов на 35 млрд руб. За последний год камеры помогли ликвидировать более 1,3 тыс. (33%) всех аварийно опасных участков, сообщает «Коммерсантъ».

Представители компаний «Технологии распознавания» и «МВС Груп» законопроект раскритиковали, так как несмотря на большой обьем, кокретных указаний он содержит немного. Они настаивают на дальнейшей доработке проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU