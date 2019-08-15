2019-08-15T15:57:09+03:00
Общество

11 российских вузов вошли в топ-1000 китайского рейтинга лучших вузов мира

Среди них четыре заняли строчки в топ-500 лучших университетов мира
Дин БИЦОЕВ
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МГУ занял 87 строчку рейтинга.МГУ занял 87 строчку рейтинга.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Одиннадцать университетов России вошли в топ-1000 шанхайского рейтинга лучших вузов мира Academic Ranking of World Universities (ARWU). Год назад в этот же рейтинг попали 12 отечественных вузов.

В десятку рейтинга вошли 3 института лиги плюща – первая строчка Гарвард, шестая Принстонский университет, восьмая университет Колумбии, а также два легендарных университета Великобритании – третье место Кембридж и седьмое Оксфорд. В топ-500 попали четыре российских института – МГУ занял 87 строчку, СПбГУ оказался на позиции 301-400, замыкающими оказались МФТИ и НГУ.

В топ-1000 рейтинга Россию представляют:

МГУ - 87-я позиция,

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) - 301-400,

Московский физико-технический институт (МФТИ) - 401-500,

Новосибирский государственный университет (НГУ) - 401-500,

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - 601-700,

Уральский федеральный университет - 701-800,

Университет ИТМО - 801-900,

Казанский федеральный университет - 801-900,

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" - 801-900,

Томский государственный университет - 801-900,

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - 901-1000.

Китайская компания ShanghaiRanking Consultancy сформировала список по результатам оценки больше чем 1800 университетов. Только одна тысяча университетов вошла в публикуемую часть рейтинга. Список составлялся при выборе шести критериев.

Напомним, что в июне прошлого года 27 российских институтов вошли в международный рейтинг вузов QS World University. Отечественные вузы оказались среди тысячи лучших университетов мира. Российским лидером в этом рейтинге оказался МГУ заняв 90 строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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