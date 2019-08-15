2019-08-15T16:30:16+03:00
Происшествия

Аварийная посадка А321 в Подмосковье: число пострадавших возросло до 74

В больнице остается один человек
Григорий ЛЕОРДА
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По данному факту возбужденно уголовное дело.По данному факту возбужденно уголовное дело.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье за помощью к медикам обратились 74 человека. В больнице остается лишь один из них, сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. Рейс "Уральских авиалиний" направлялся из Москвы в Симферополь. Через пару минут после взлета на борту начались проблемы. Основная версия - отказ силовых установок двигателей из-за попадания в них птиц. Экипаж принял решение посадить самолет в поле. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщали, что после случившегося медики оказали помощь 23 людям. Лишь одному пассажиру потребовалась госпитализация. Это 69-летняя женщина, она до сих пор находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как средне тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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