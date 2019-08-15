Аварийная посадка А321 в Подмосковье: число пострадавших возросло до 74

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-15T16:30:16+03:00

В больнице остается один человек

Изменить размер текста: A A

После аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье за помощью к медикам обратились 74 человека. В больнице остается лишь один из них, сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. Рейс "Уральских авиалиний" направлялся из Москвы в Симферополь. Через пару минут после взлета на борту начались проблемы. Основная версия - отказ силовых установок двигателей из-за попадания в них птиц. Экипаж принял решение посадить самолет в поле. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщали, что после случившегося медики оказали помощь 23 людям. Лишь одному пассажиру потребовалась госпитализация. Это 69-летняя женщина, она до сих пор находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как средне тяжелое.

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»

«Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым(подробности)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж

После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726170" frameborder="0"></iframe> «Все живы, пилот - гений».Этот человек сегодня спас 234 жизни. Дамир Юсупов - герой! А ведь долгие годы он не мог поступить в лётное училище из-за медкомиссии...

ИСТОЧНИК KP.RU