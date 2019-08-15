В больнице остаётся один из 23 пострадавших пассажиров Airbus 321

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-15T11:14:56+03:00

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Абсолютному большинству пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus 321 в подмосковном Жуковском не понадобилось госпитализация. В больнице остается лишь один пассажир лайнера "Уральских авиалиний" - 69-летняя женщина. Такие данные привели в пресс-службе министерства здравоохранения России.

"Все доставленные бригадами скорой медицинской помощи пассажиры осмотрены врачами Раменской ЦРБ. 22 гражданам помощь оказана амбулаторно, только 1 пациентке, женщине 69 лет, потребовалась госпитализация", - сообщается на сайте ведомства.

На настоящий момент жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. Ее состояние оценивается как средне тяжелое ближе к удовлетворительному.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подчеркнула, что избежать серьезных травм у пассажиров лайнера удалось лишь благодаря профессионализму членов экипажа.

Тем временем, в аэропорту "Жуковский" продолжают дежурить две бригады скорой помощи.

Сайт kp.ru писал, что в двигатели самолета "Уральских авиалиний" рейса Москва-Симферополь попали чайки. Птицы врезались в турбины еще при взлете лайнера, и уже через минуту он пропал с радаров. Капитан воздушного судна вынужден был посадить его прямо в кукурузном поле с выключенными двигателями и убранными шасси. В результате ЧП пострадали 23 из 226 пассажиров, в том числе пятеро детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726062" frameborder="0"></iframe> "Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

ИСТОЧНИК KP.RU