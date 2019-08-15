2019-08-15T11:14:56+03:00
Происшествия

В больнице остаётся один из 23 пострадавших пассажиров Airbus 321

Госпитализация понадобилась 69-летней женщине в состоянии средней тяжести
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажаНа борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Абсолютному большинству пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus 321 в подмосковном Жуковском не понадобилось госпитализация. В больнице остается лишь один пассажир лайнера "Уральских авиалиний" - 69-летняя женщина. Такие данные привели в пресс-службе министерства здравоохранения России.

"Все доставленные бригадами скорой медицинской помощи пассажиры осмотрены врачами Раменской ЦРБ. 22 гражданам помощь оказана амбулаторно, только 1 пациентке, женщине 69 лет, потребовалась госпитализация", - сообщается на сайте ведомства.

На настоящий момент жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. Ее состояние оценивается как средне тяжелое ближе к удовлетворительному.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подчеркнула, что избежать серьезных травм у пассажиров лайнера удалось лишь благодаря профессионализму членов экипажа.

Тем временем, в аэропорту "Жуковский" продолжают дежурить две бригады скорой помощи.

Сайт kp.ru писал, что в двигатели самолета "Уральских авиалиний" рейса Москва-Симферополь попали чайки. Птицы врезались в турбины еще при взлете лайнера, и уже через минуту он пропал с радаров. Капитан воздушного судна вынужден был посадить его прямо в кукурузном поле с выключенными двигателями и убранными шасси. В результате ЧП пострадали 23 из 226 пассажиров, в том числе пятеро детей.

"Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При взлете Airbus А321 с Жуковского работала система отпугивания птиц
Жители крупных городов России назвали «справедливую зарплату»
ЧП в Жуковском: следователи изъяли образцы топлива Airbus 321
Трое пассажиров севшего в поле самолета А321 пропустили злополучный рейс
МЧС организовало горячую линию после ЧП с самолетом, севшем в поле в Подмосковье
Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения
Пассажиры аварийно севшего самолета остаются в аэропорту "Жуковский"
В самолете рейса Москва-Симферополь произошёл отказ силовых установок
Момент столкновения самолета со стаей чаек в Жуковском попал на видео
«Папа, у нас на крыле огонь»: пассажиры самолета А-321 не верят в версию про попавшую в двигатель птицу
При аварийной посадке самолета в Жуковском началась утечка топлива
Российские ученые разработали программу по розыску опасного контента в соцсетях
Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в Жуковском
Минэкономразвития собрал требования к ресторанам в «Белой книге»
Эксперт по защите прав пассажиров: Даже если люди не пострадали, они могут рассчитывать на компенсации морального ущерба
Самолет рейса Москва-Симферополь исчез с радаров спустя минуту после взлета
Самолет рейса Москва – Самара совершил экстренную посадку в Шереметьево
Россияне стали чаще брать в добрые руки беспородных кошек и собак
Больницы готовы принять пострадавших при аварийной посадке в Жуковском
«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Москва – Симферополь
Видео жесткой посадки самолета Москва-Симферополь в поле опубликовано в сети
Глава "Уральских авиалиний" об успешной посадке A321: "Такое бывает крайне редко"
По факту аварийной посадки самолета в Жуковском возбудили уголовное дело
Эксперт Литвинов: двигатель самолета должен выплевывать птиц, но среди них попадаются очень крупные
Пилот прокомментировал причину ЧП с самолетом в Жуковско
Свердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси
В МЧС сообщили о пострадавших при жесткой посадке самолета в Жуковском