2019-08-15T16:46:40+03:00
Экономика

Россияне стали экономить на заграничном отдыхе

Вместо двухнедельных туров предпочитают брать 8-10 дней и меньше ходить по экскурсиям
Ася РОМАНЧУК
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Россияне стали экономить на заграничном отдыхе и выбирают российские курортыРоссияне стали экономить на заграничном отдыхе и выбирают российские курортыФото: Виктория ДУДИНА
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Российские туроператоры подвели предварительные итоги летнего турсезона Какие курорты россияне чаще всего выбирали этим летом, и какие регионы побили рекорды по наплыву туристов-соотечественников, рассказали в Ассоциации туроператов России.

Жители России все чаще выбирают для летнего отдыха регионы своей страны. В этом году лидером по посещаемости стал Краснодарский край – здесь отдохнуло на целый миллион больше туристов, чем в 2018-м. Похвастаться успехами может и Крым – на полуострове значительно вырос сегмент организованного туризма.

Впрочем, и от отдыха за рубежом соотечественники не отказываются этим летом. Популярностью пользуются традиционные турнаправления: Турция, Испания, Болгария, Черногория, Кипр. Но в Ассоциации российских туроператоров отмечают, что россияне все чаще предпочитают бюджетный вариант отдыха.

Например, сокращают время путевки с двух недель до восьми-десяти дней, покупают путевки «все включено», посещают на курорте меньше экскурсий.

- При этом, цены на отдых за рубежом выросли незначительно – в среднем по рынку, на 9-10 процентов, по сравнению с прошлым годом, - рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В то же время, за первое полугодие количество иностранных туристов, приезжающих в Россию увеличилось на 25%, гости из-за рубежа предпочитали посетить Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что по итогам летнего сезона по въездному туризму еще увеличатся, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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