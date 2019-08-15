В Госдуме рассказали, что будет если Турция отметит систему «Все включено»

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-15T17:09:14+03:00

Россияне могут перестать ездить в Турцию, если там отменят систему "Все включено" Фото: Евгения ГУСЕВА

Парламентарии уверены, что от отдыха в этой стране могут отказаться не только россияне, но и практичные немцы

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В Турции обсуждают перспективу отмены полюбившейся туристам системы «Все включено». Ремесленники и торговцы Сиде и Аланьи заявили, что all inclusive «убивает» их бизнес и призвали турецкие власти пересмотреть ее таким образом, чтобы гостиничный бизнес и представители торговли могли «честно конкурировать» за деньги туристов.

Это может привести к тому, что многие отдыхающие будут выбирать другие страны с аналогичным сервисом и ценником, уверены в Госдуме.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов уверен, что стоит Турции ограничить данную систему, как россияне отдадут предпочтение Египту или Тунису. Эти страны предлагают аналогичные условия по соизмеримым ценам.

Парламентарий напомнил, что в 2019 году в июне был побит рекорд – на турецких пляжах отдохнули 1,036 миллиона российских граждан, что на 4,6% больше, чем в июне прошлого года.

- Россияне едут в Турцию именно потому, что за небольшие деньги можно получить данную систему отдыха. Не только мы, но и практичные немцы предпочитают данную страну по этой же причине. Думаю, что местные власти понимают – стоит отменить all inclusive как пляжи опустеют и придется снова возрождать систему, чтобы вернуть туристов, — комментирует ФАН Власов.

ИСТОЧНИК KP.RU