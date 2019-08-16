Сирия отразила ракетный удар по военным объектам

СЕГОДНЯ 02:58 2019-08-16T07:12:12+03:00

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Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетный удар по военным объектам, которые находятся в городе Масъяф, расположенном в провинции Хама. Сообщается, что атака была произведена из воздушного пространства Ливана в ночь с четверга на пятницу. Ракету удалось уничтожить в небе над городом до того как она успела достичь цели.

Как пишет сирийское государственное информационное агентство SANA, ссылаясь на собственный военный источник, ранее в городе были слышны сильные взрывы.

Сайт kp.ru писал ранее, что сирийские ПВО отразили ракетные удары по пригородам Дамаска. Тогда сообщалось, что обстрел велся со стороны Голанских высот. Еще один подобный случай произошел в мае. Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной базе Эд-Дабаа.

ИСТОЧНИК KP.RU