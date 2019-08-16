СЕГОДНЯ 05:14 2019-08-16T05:14:37+03:00

В Японии один человек погиб, еще 40 пострадали из-за мощного тайфуна «Кроса» Фото: REUTERS

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В Японии продолжает бушевать мощный тайфун «Кроса». Его жертвами стали уже 40 человек, которые получили травмы различной степени. Еще один житель страны погиб.

Как сообщает местное издание, NHK 82-летнего мужчину унесло в море с лодки из-за сильного ветра. В 15 префектурах западе и юго-западе страны была организована эвакуация людей. Отменены около сотни авиарейсов. Работу прекратили и скоростные поезда синкансены на юго-западе страны.

Сейчас «Кроса» находится в Японском море. Постепенно тайфун смещается в сторону северного острова Хоккайдо. Сообщается, что он также дойдет и до Сахалина. Синоптики прогнозируют, что до островов «Кроса» доберется в субботу, 17 августа.

Напомним, что тайфун бушует на территории Японии около недели. Он также навел беспорядки и в Приморье, где, не переставая идут дожди. Больше сотни иностранных лодок и судов просят переждать тайфун «Кроса» в местных бухтах.

ИСТОЧНИК KP.RU