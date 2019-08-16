Погода в Москве на 16 августа 2019 года: небольшой дождь в +21
Погода в Москве на 16 августа 2019 года будет облачной и пасмурной, как и большинство дней в последние две недели.
В городе ожидаются небольшие осадки, по области чуть сильнее. При этом температура воздуха днем остановится в районе 19..21 градуса тепла. К ночи похолодает до 13..15 градусов.
Ветер северо-восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет находиться в районе 748 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.
Сайт kp.ru писал, что синоптики обещали москвичам возвращение 30-градусной жары. Ожидается, что в столице значительно потеплеет в начале следующей недели. Столбики термометров поднимутся до 29 градусов. Дождей не обещают.
Но до наступления этого теплого и "сухого" периода придется еще немного потерпеть слякоть и прохладу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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