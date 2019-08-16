2019-08-16T07:09:20+03:00
Общество

Погода в Москве на 16 августа 2019 года: небольшой дождь в +21

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 16 августа 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По области дожди будут сильнееПо области дожди будут сильнееФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве на 16 августа 2019 года будет облачной и пасмурной, как и большинство дней в последние две недели.

В городе ожидаются небольшие осадки, по области чуть сильнее. При этом температура воздуха днем остановится в районе 19..21 градуса тепла. К ночи похолодает до 13..15 градусов.

Ветер северо-восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет находиться в районе 748 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что синоптики обещали москвичам возвращение 30-градусной жары. Ожидается, что в столице значительно потеплеет в начале следующей недели. Столбики термометров поднимутся до 29 градусов. Дождей не обещают.

Но до наступления этого теплого и "сухого" периода придется еще немного потерпеть слякоть и прохладу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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