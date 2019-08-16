2019-08-16T08:03:03+03:00
Общество

Общественники предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Письмо уже направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Общественники предлагают штрафовать за выгул опасных собак без намордника и поводкаОбщественники предлагают штрафовать за выгул опасных собак без намордника и поводкаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В общественной организации «Коллективная защита» предложили штрафовать владельцев опасных собак, которые выгуливают своих питомцев без намордника. Президент организации Марат Аманлиев уже направил соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В обращении указывается, что несмотря на принятый в конце прошлого года закон о «О жестоком обращении с животными», в котором прописан запрет на выгул собак без поводка и намордника, нарушение этого правила встречается повсеместно.

Это несет прямую угрозу жизни и здоровью окружающих. Ответственность за подобный поступок должен нести владелец животного, так как нарушает запрет.

В связи с этим, общественник предлагает дополнить административный кодекс статьей «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

Согласно ей можно будет выписывать нарушителям штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест от 5 до 10 дней или исправительные работы на 30 часов.

Такие меры можно применять в каждом случае, когда животное гуляет без поводка и намордника на территориях общего пользования. Исключение составляет выгул на огороженной территории, сообщает RT.

Ранее правительством был утвержден перечень опасных пород собак, куда вошли бульдоги и волкообразные собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свыше 1,7 тыс. человек пережидали тайфун в аэропорту Японии
Меньше картошки, больше ягод: Как изменился рацион россиян за 40 лет
Турецкие отели не собираются отказываться от системы "all inclusive"
Погода в Москве на 16 августа 2019 года: небольшой дождь в +21
В США потерпел крушение самолет с чемпионом NASCAR и его семьей на борту
В Китае во время схода оползня без вести пропали 17 человек
Власти США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером Grace 1
В Канаде дикий волк напал на палатку с туристами
В Японии один человек погиб, еще 40 пострадали из-за мощного тайфуна «Кроса»
СМИ сообщили о желании Трампа приобрести Гренландию
КНДР провела пуск ракет в сторону Японского моря
В России в 2018 году две женщины старше 60 родили первенцев
Трамп призвал строить больше психиатрических больниц в США
Сирия отразила ракетный удар по военным объектам
Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Си Цзиньпином
В российском посольстве ответили на появление новой жертвы в Солсбери