Общественники предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В общественной организации «Коллективная защита» предложили штрафовать владельцев опасных собак, которые выгуливают своих питомцев без намордника. Президент организации Марат Аманлиев уже направил соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.
В обращении указывается, что несмотря на принятый в конце прошлого года закон о «О жестоком обращении с животными», в котором прописан запрет на выгул собак без поводка и намордника, нарушение этого правила встречается повсеместно.
Это несет прямую угрозу жизни и здоровью окружающих. Ответственность за подобный поступок должен нести владелец животного, так как нарушает запрет.
В связи с этим, общественник предлагает дополнить административный кодекс статьей «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».
Согласно ей можно будет выписывать нарушителям штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест от 5 до 10 дней или исправительные работы на 30 часов.
Такие меры можно применять в каждом случае, когда животное гуляет без поводка и намордника на территориях общего пользования. Исключение составляет выгул на огороженной территории, сообщает RT.
Ранее правительством был утвержден перечень опасных пород собак, куда вошли бульдоги и волкообразные собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU