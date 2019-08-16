Общественники предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-16T08:03:03+03:00

Общественники предлагают штрафовать за выгул опасных собак без намордника и поводка Фото: Олег УКЛАДОВ

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В общественной организации «Коллективная защита» предложили штрафовать владельцев опасных собак, которые выгуливают своих питомцев без намордника. Президент организации Марат Аманлиев уже направил соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В обращении указывается, что несмотря на принятый в конце прошлого года закон о «О жестоком обращении с животными», в котором прописан запрет на выгул собак без поводка и намордника, нарушение этого правила встречается повсеместно.

Это несет прямую угрозу жизни и здоровью окружающих. Ответственность за подобный поступок должен нести владелец животного, так как нарушает запрет.

В связи с этим, общественник предлагает дополнить административный кодекс статьей «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

Согласно ей можно будет выписывать нарушителям штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест от 5 до 10 дней или исправительные работы на 30 часов.

Такие меры можно применять в каждом случае, когда животное гуляет без поводка и намордника на территориях общего пользования. Исключение составляет выгул на огороженной территории, сообщает RT.

Ранее правительством был утвержден перечень опасных пород собак, куда вошли бульдоги и волкообразные собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU