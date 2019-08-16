2019-08-16T08:38:02+03:00
Политика

"Великолепные новости!": Трамп собрал больше зрителей, чем Элтон Джон

Выступление президента США в Нью-Гэмпшире побило рекорд по посещаемости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп заявил, что обогнал Элтона Джона по числу зрителей в Нью-ГэмпширеТрамп заявил, что обогнал Элтона Джона по числу зрителей в Нью-ГэмпширеФото: REUTERS
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Выступление президента США Дональда Трампа в штате Нью-Гэмпшир в рамках очередной предвыборной кампании стало рекордным по числу зрителей в Манчестере. Об этом сообщил сам американский лидер.

Политик похвастался с тем, что по числу зрителей смог обогнать даже британского певца и композитора Элтона Джона.

Республиканец вновь баллотируется в президенты США Фото: REUTERS

Республиканец вновь баллотируется в президенты СШАФото: REUTERS

"Великолепные новости! Сегодня вечером [в четверг, 15 августа] мы побили беспрецедентный рекорд по посещаемости, установленный на концерте Элтона Джона на стадионе SNHU Arena в Манчестере в Нью-Гэмпшире". - написал Трамп у себя на странице в Twitter.

Напомним, что очередные выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Сайт kp.ru писал, что Трамп официально объявил о намерении участвовать в избирательной гонке в середине июня и за первые 24 часа собрал почти 25 миллионов долларов на агитацию. Эти деньги ему перечислили сторонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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