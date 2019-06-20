Трамп за сутки собрал 25 млн долларов на свою предвыборную кампанию

СЕГОДНЯ 01:03 2019-06-20T01:04:20+03:00

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Меньше суток прошло с того момента, как президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в следующих выборах. За считанные часы на специальный счет его сторонники перечислили почти 25 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на предвыборную агитацию.

"Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные $24,8 млн менее чем за 24 часа. Никогда еще мы не видели настолько высокого уровня энтузиазма по отношению к президенту по всей стране", - написал в Twitter глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел.

Выборы в Америке пройдут 3 ноября 2020 года. Сейчас в качестве претендентов в кандидаты от республиканцев в президентской гонке пока участвуют двое - Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.

ИСТОЧНИК KP.RU