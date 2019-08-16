Россия сократила вложения в госбумаги США до $10,8 млрд

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-16T08:55:07+03:00

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Россия продолжила сокращать вложения в государственные бумаги Соединенных Штатов. Согласно данным американского министерства финансов, в июне этот показатель составлял 10,848 миллиарда долларов, что почти на два миллиарда меньше, чем в мае.

Объем вложений по краткосрочным облигациям США также сократился с 6,774 млрд долларов до 5,552 млрд, а доля в долгосрочных госбумагах увеличилась - с 5,250 млрд долларов до 5,296 млрд.

Сайт kp.ru писал, что Россия последовательно сокращает вложения в американские ценные бумаги с весны прошлого года. Еще в марте 2018-го вложения составляли 96 млрд долларов, а уже в апреле они резко упали более чем в два раза, в мае - в три. Когда эта цифра стала меньше 14 млрд долларов, Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США. Сейчас в лидерах этого списка находятся Япония, Китай и Бразилия.

ИСТОЧНИК KP.RU